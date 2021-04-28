Овечкин пропустил очередную тренировку «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Том Гулитти 28 апреля в Twitter.

Россиянин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причем в обоих их них «Кэпиталз» одержал победы.

Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы.

В этом сезоне 35-летний форвард провел 43 матча в регулярке и набрал 42 (24+18) очка. Овечкин всего в одном голе от пятого места (731 гол) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.