Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин пропустил очередную тренировку «Вашингтона»

19:48
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил тренировку команды из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Том Гулитти 28 апреля в Twitter.

Россиянин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причем в обоих их них «Кэпиталз» одержал победы.

Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы.

В этом сезоне 35-летний форвард провел 43 матча в регулярке и набрал 42 (24+18) очка. Овечкин всего в одном голе от пятого места (731 гол) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги.

Читайте также

«Авангард» — ЦСКА: прямая трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина
Кремлевский шеф-повар рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц
Врач назвал симптомы для срочного вызова врача
Москвичу выстрелили в глаз из-за замечания о неправильной парковке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика