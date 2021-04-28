Малкин снова тренировался с ограничениями

Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин продолжает тренировки в общей группе на льду после травмы, полученной в матче против «Бостона», сообщает 28 апреля журналист Дэйв Молинари в своем аккаунте в Twitter.

Looks as if Malkin will again participate in practice. pic.twitter.com/TDPkblrgfp — Dave Molinari (@MolinariPGH) April 28, 2021

Малкин, пропустивший 20 игр, все еще работает в бесконтактном джерси, что исключает силовую борьбу против него.

В нынешнем сезоне россиянин провел 29 матчей в составе команды, набрав 24 очка (8+16) при показателе полезности «-2». Последнюю встречу Малкин провел 17 марта.