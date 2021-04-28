НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 29 апреля

В ночь с 28 на 29 апреля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Миннесота» Кирилла Капризова примет «Сент-Луис» Владимира Тарасенко.

29 апреля

«Оттава» — «Ванкувер» (00.30 — по московскому времени)

«Миннесота» — «Сент-Луис» (02.00)

«Монреаль» — «Торонто» (03.00)

«Виннипег» — «Эдмонтон» (04.00)

«Вегас» — «Колорадо» (04.30)

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» (05.00)

«Сан-Хосе» — «Аризона» (05.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.