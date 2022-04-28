Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на лед перед началом тренировки команды. Он был облачен в свитер, который носят игроки, которые могут тренироваться без ограничений, сообщает журналист Саманта Пелл.

36-летний россиянин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:4) из-за повреждения.

В третьем периоде матча против «Торонто» 24 апреля Овечкин выходил один на один с вратарем и, зацепившись за клюшку голкипера, упал и ударился об лед. В итоге россиянин не смог продолжить игру.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» обеспечил себе выход в плей-офф.