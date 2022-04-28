Президент «Питтсбурга» покинул свой пост. Он проработал в клубе 16 лет

Президент «Питтсбурга» Дэвид Морхауз покинул свой пост. Он занимал эту должность последние 16 лет.

«Я уверен, что будущее «Пингвинз» находится в надежных руках Fenway Sports Group. Новая группа владельцев ставит во главу угла победу, и это всегда было философией «Питтсбурга». У них есть опыт управления успешными франшизами, а у нас собран один из лучших персоналов в спорте», — цитирует заявление Морхауза The Athletic.

В конце 2021 года холдинг Fenway Sports Group LLC достиг договоренности о приобретении контрольного пакета акций «Питтсбурга».

По информации СМИ, стоимость сделки составила около 900 миллионов долларов.