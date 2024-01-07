Овечкин попал в стартовый состав «Вашингтона» перед матчем с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выйдет с первых минут в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ.

6 января портал Russian Machine Never Breaks сообщил, что 38-летний форвард пропустил тренировку «Вашингтона».

В текущем сезоне Овечкин провел 37 матчей, в которых отметился 8 голами и 17 результативными передачами.

Матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится 7 января. Начало — в 23.00 мск.