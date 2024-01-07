«Каролина» вернула форварда Пономарева в АХЛ

«Каролина» вернула нападающего Василия Пономарева в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», сообщает пресс-служба «Харрикейнз».

21-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче в лиге против «Вашингтона». В игре с «Сент-Луисом» нападающий не отметился результативными действиями.

В этом сезоне АХЛ на счету Пономарева 20 (6+14) очков в 20 играх за «Чикаго Вулвз».