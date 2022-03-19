Овечкин показал жест трибунам после победного буллита в матче против «Каролины»
«Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу «Столичным» принес российский форвард Александр Овечкин.
Сначала капитан «Вашингтона» сравнял счет в третьем периоде, а шайба стала для него 769-й в карьере. Затем он выполнил победный буллит в послематчевой серии.
После удачной реализации броска Овечкин отпраздновал победу жестом в адрес фанатов на трибунах, приложил руку к уху.
Россиянин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, а также вышел на первое место по числу очков среди левых нападающих в истории — 1395.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|61
|22
|39
|49
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|61
|37
|24
|82
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|19.03
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|3 : 4 Б
|19.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|3 : 1
|19.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|2 : 4
|19.03
|04:00
|
Калгари – Баффало
|0 : 1 ОТ
|19.03
|05:00
|
Анахайм – Флорида
|0 : 3
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|3 : 5
|19.03
|21:00
|
Айлендерс – Даллас
|- : -
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|19.03
|22:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|19.03
|23:59
|
Аризона – Питтсбург
|- : -
|19.03
|23:59
|
Коламбус – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09