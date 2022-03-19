Овечкин показал жест трибунам после победного буллита в матче против «Каролины»

«Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу «Столичным» принес российский форвард Александр Овечкин.

Сначала капитан «Вашингтона» сравнял счет в третьем периоде, а шайба стала для него 769-й в карьере. Затем он выполнил победный буллит в послематчевой серии.

После удачной реализации броска Овечкин отпраздновал победу жестом в адрес фанатов на трибунах, приложил руку к уху.

Россиянин был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, а также вышел на первое место по числу очков среди левых нападающих в истории — 1395.