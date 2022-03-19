Овечкин вышел на первое место по числу очков среди левых нападающих в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд результативности в НХЛ.

Россиянин забил гол в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3 Б) и набрал 1395-е очко в лиге.

Форвард установил новый рекорд НХЛ по числу набранных очков среди хоккеистов, выступающих на позиции левого нападающего. Предыдущий рекорд принадлежал Люку Робитайлу (1394).

Также Овечкин поднялся на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.