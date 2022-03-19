Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3 Б) россиянин сравнял счет в третьем периоде и перевел игру в овертайм, а также исполнил победный бросок в серии буллитов.

Первой звездой дня стал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, на счету которого дубль в игре с «Анахаймом» (3:0).

Третья звезда дня — вратарь «Баффало» Дастин Токарски, который отразил все 24 броска по своим воротам в матче с «Калгари» (1:0 ОТ).