НХЛ вместо гола Кузнецова показала стычку Овечкина с игроком «Каролины»

«Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу встречи заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов, однако во время трансляции в момент гола произошел забавный эпизод: гол Кузнецова не показали в прямом эфире из-за стычки Александра Овечкина с игроком «Каролины» Нино Нидеррайтером.

Оператор не стал продолжать движение камеры за атакой и вместо гола Кузнецова снял, как Овечкин потолкался с соперником. Драки так и не состоялось.

В нынешнем сезоне Кузнецов набрал уже 61 (21+40) балл в 60 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Так много россиянин не забивал два сезона подряд.