Овечкин ответил на вопрос, готов ли он забить 802-й гол в НХЛ в пустые ворота

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, готов ли он забить 802-й гол в НХЛ в пустые ворота.

«Я не знаю. Посмотрим», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.

На данный момент на счету 37-летнего россиянина 801 гол в НХЛ. Он делит третье место по этому показателю, отставая от Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).