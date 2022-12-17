Мичков занял пятое место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона

Глава скаутского отдела TSN Крэйг Баттон выпустил обновленный рейтинг, который состоит из лучших проспектов, доступных для драфта НХЛ 2023 года.

Первое место по-прежнему остается за канадцем Коннором Бедардом, на вторую строчку поднялся его соотечественник Адам Фантилли, а на третью — швед Лео Карлссон.

Лучшим среди россиян является Матвей Мичков, расположившийся на пятой позиции.

Рейтинг драфта НХЛ 2023 года

TSN

Версия Крэйга Баттона

1. Коннор Бедард — нападающий (Канада)

2. Адам Фантилли — нападающий (Канада)

3. Лео Карлссон — нападающий (Швеция)

4. Эдуард Шале — нападающий (Чехия)

5. Матвей Мичков — нападающий (Россия)

6. Уилл Смит — нападающий (США)

7. Колби Барлоу — нападающий (Канада)

8. Брейден Ягер — нападающий (Канада)

9. Зак Бенсон — нападающий (Канада)

10. Далибор Дворски — нападающий (Словакия)...

20. Михаил Гуляев — защитник (Россия)

34. Роман Канцеров — нападающий (Россия)

52. Даниил Бут — нападающий (Россия)