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Сегодня, 17:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Торонто», «Монреаль» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 17 и 18 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

17 декабря, суббота

21.00 (мск) «Бостон» — «Коламбус»

21.00 «Детройт» — «Оттава»

18 декабря, понедельник

0.00 «Эдмонтон» — «Анахайм»

3.00 «Вашингтон» — «Торонто»

3.00 «Каролина» — «Даллас»

3.00 «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

3.00 «Нью-Джерси» — «Флорида»

3.00 «Филадельфия» — «Рейнджерс»

5.00 «Аризона» — «Баффало»

5.00 «Колорадо» — «Нэшвилл»

6.00 «Ванкувер» — «Виннипег»

6.00 «Вегас» — «Айлендерс»

6.30 «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 30 21 9 44
2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 31 17 14 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 28 10 18 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
Результаты / календарь
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19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 1
17.12 05:00
Калгари – Сент-Луис
 2 : 5
17.12 05:30
Аризона – Айлендерс
5 : 4
17.12 21:00
Бостон – Коламбус
 - : -
17.12 21:00
Детройт – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 31 52
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 46
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 31 27
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

30 24
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 31 23
И КН
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 11 1.70
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 13 2.01
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