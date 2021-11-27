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Овечкин — о хет-трике в матче с «Флоридой»: «Простая игра, понимаете?»

Овечкин прокомментировал хет-трик в матче с «Флоридой»
07:56
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

«Если у меня есть возможность сделать бросок, я бросаю. Если у меня есть возможность отдать пас, я пасую. Простая игра, понимаете?» — приводит слова Овечкина Twitter клуба.

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.

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Сергей Разин все материалы автора
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