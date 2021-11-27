Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3).

«Если у меня есть возможность сделать бросок, я бросаю. Если у меня есть возможность отдать пас, я пасую. Простая игра, понимаете?» — приводит слова Овечкина Twitter клуба.

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.