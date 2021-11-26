НХЛ: «Вашингтон» — «Флорида», «Бостон» — «Рейнджерс» и другие матчи
Вечером в пятницу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится четыре матча. Еще девять встреч ждет болельщиков в ночь на субботу, 27 ноября.
В пятницу «Рейнджерс», в составе которого выступают россияне Игорь Шестеркин и Артемий Панарина, сыграет против «Бостона», а в ночь на субботу «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова примет «Флориду».
26 ноября, пятница
«Чикаго» — «Сент-Луис» (21.00)
«Бостон» — «Рейнджерс» (23.30)
«Миннесота» — «Виннипег» (23.30)
«Филадельфия» — «Каролина» (23.30)
27 ноября, суббота
«Анахайм» — «Оттава» (0.00)
«Вашингтон» — «Флорида» (1.00)
«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» (2.00)
«Баффало» — «Монреаль» (3.00)
«Коламбус» — «Ванкувер» (3.00)
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» (3.00)
«Айлендерс» — «Питтсбург» (3.30)
«Даллас» — «Колорадо» (3.30)
«Сан-Хосе» — «Торонто» (6.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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