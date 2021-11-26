Вечером в пятницу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится четыре матча. Еще девять встреч ждет болельщиков в ночь на субботу, 27 ноября.

В пятницу «Рейнджерс», в составе которого выступают россияне Игорь Шестеркин и Артемий Панарина, сыграет против «Бостона», а в ночь на субботу «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова примет «Флориду».

26 ноября, пятница

«Чикаго» — «Сент-Луис» (21.00)

«Бостон» — «Рейнджерс» (23.30)

«Миннесота» — «Виннипег» (23.30)

«Филадельфия» — «Каролина» (23.30)

27 ноября, суббота

«Анахайм» — «Оттава» (0.00)

«Вашингтон» — «Флорида» (1.00)

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» (2.00)

«Баффало» — «Монреаль» (3.00)

«Коламбус» — «Ванкувер» (3.00)

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» (3.00)

«Айлендерс» — «Питтсбург» (3.30)

«Даллас» — «Колорадо» (3.30)

«Сан-Хосе» — «Торонто» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке