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«Большое достижение, я горжусь этим». Василевский — о 200-й победе в НХЛ

Василевский прокомментировал 200-ю победу в НХЛ
07:43
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0) прокомментировал 200-ю победу в лиге.

«Большое достижение, я горжусь этим. Конечно, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде за это, потому что я не смог бы победить в одиночку. Это отличная командная работа», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

Для 27-летнего россиянина эта победа стала 200-й в 318 матчах НХЛ. Он стал шестым российским вратарем, которому удалось одержать столько побед в лиге, — более 200 побед у Ильи Брызгалова (221), Семена Варламова (251), Сергея Бобровского (306), Николая Хабибулина (333) и Евгения Набокова (353).

В текущем сезоне Василевский провел 16 матчей, пропустив 34 шайбы при 92,6 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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