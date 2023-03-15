Овечкин и Милано не сыграют против «Рейнджерс»

«Вашингтон» опубликовал состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба клуба, нападающие Александр Овечкин и Сонни Милано пропустят встречу. У первого — травма нижней части тела, а у второго — болезнь.

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится в ночь с 14 на 15 марта. Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.