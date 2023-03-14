НХЛ, 15 марта: «Рейнджерс» примут «Вашингтон», «Чикаго» против «Бостона»

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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 15 марта.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции игр НХЛ.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 марта (время начала — мск):

02.00. «Каролина» — «Виннипег»

02.00. «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»

02.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

02.00. «Филадельфия» — «Вегас»

02.00. «Питтсбург» — «Монреаль»

03.00. «Нэшвилл» — «Детройт»

03.30. «Чикаго» — «Бостон»

04.00. «Эдмонтон» — «Оттава»

05.00. «Аризона» — «Калгари»

05.00. «Ванкувер» — «Даллас»

05.30. «Лос-Анджелес» — «Айлендерс»

05.30. «Сан-Хосе» — «Коламбус»

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