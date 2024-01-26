«Оттава» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на своем льду в овертайме проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» с 69 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке — 38 очков.