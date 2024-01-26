«Каролина» одержала победу над «Нью-Джерси»

Читать «СЭ» в

«Каролина» на своем льду выиграла у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Ахо — 17 (Терявяйнен, Слэвин), 1:30 — 1:0. Терявяйнен — 16 (бол., Бантинг), 22:54 — 2:0. Стаал — 6 (Шей, Джарвис), 23:19 — 3:0. Даулинг — 1 (Хольц, Тирни), 45:25 — 3:1. Братт — 18 (Л. Хьюз), 59:57 — 3:2.

Вратари: Раанта (51:32 — 51:35) — Доус (Ванечек, 23:19, 57:36).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (9+10+4) — 25 (10+5+10).

Наши: Орлов (14.58/0/-1) — -.

26 января. Роли. PNC Arena. 18792 зрителя.