Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Аризона»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Аризона» (6:3). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Никита Кучеров. 30-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Второй звездой стал форвард Стивен Стэмкос, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Митчелл Чаффи, забросивший одну шайбу.