Орлов набрал 20-е очко в плей-офф НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Для 29-летнего россиянина это 20-е (2+18) очко в карьере в плей-офф лиги.

В текущем сезоне Орлов провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (8+14) очка.