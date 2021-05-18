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Орлов набрал 20-е очко в плей-офф НХЛ

04:35
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Для 29-летнего россиянина это 20-е (2+18) очко в карьере в плей-офф лиги.

В текущем сезоне Орлов провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (8+14) очка.

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