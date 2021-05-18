Овечкин вышел на третье место среди левых форвардов по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
03:24
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
Для 35-летнего россиянина это очко стало 133-м за карьеру в плей-офф лиги. Таким образом, хоккеист по этому показателю вышел на чистое третье место в истории лиги среди левых нападающих. Овечкин обогнал форварда Эсы Тикканена (132 очка).
Рекорд среди левых форвардов принадлежит Брайану Проппу (148), второе место занимает Брендан Шенахан (134).
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