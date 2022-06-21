Никита Кучеров сделал голевую передачу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

В середине второго периода россиянин отдал результативную передачу на Стивена Стэмкоса. Шайба капитана «Лайтнинг» увеличила преимущество его команды — 4:2.

Кучеров набрал 25-е очко в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ — на его счету 7 шайб и 18 результативных передач.

Россиянин является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.