Нападающий «Тампы» Палат повторил достижение Кучерова и Овечкина в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы» Ондржей Палат забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Колорадо».

Этот гол стал для 31-летнего чеха 10-м в нынешнем розыгрыше плей-офф. Форвард во второй раз в карьере забросил 10 или более шайб в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Как сообщает StatsCentre, Палат повторил достижение, которое ранее покорялось его одноклубнику Никите Кучерову, а также Александру Овечкину, Хенрику Зеттербергу и Йохану Францену.

Лучшим из действующих игроков в НХЛ по числу сезонов с 10 или более голами в плей-офф является Евгений Малкин (3). Рекорд принадлежит Яри Курри (5).