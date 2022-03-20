Матч «Вашингтон» — «Даллас» начнется в 23:59

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В ночь с 20 на 21 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

20 марта, воскресенье (время — московское)

«Филадельфия» — «Айлендерс»

21:00

«Вашингтон» — «Даллас»

23:59

21 марта, понедельник

«Каролина» — «Рейнджерс»

01:00

«Чикаго» — «Виннипег»

02:00

«Сан-Хосе» — «Аризона»

02:00

«Ванкувер» — «Баффало»

05:00

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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