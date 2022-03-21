Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Мэттьюса до шести шайб

Овечкин забил 40-й гол в сезоне-2021/22 в матче против «Далласа»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

Для 36-летнего россиянина это 40-я шайба в сезоне. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги в сезоне-2021/22, отставая от лидирующего форварда «Торонто» Остона Мэттьюса на 6 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 46 шайб в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 41 шайба в 62 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 41 шайба в 63 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 40 шайб в 62 матче

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 39 шайб в 62 матчах