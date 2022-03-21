НХЛ, расписание и результаты матчей 22 марта: «Миннесота» — «Вегас», «Монреаль» — «Бостон», «Колорадо» — «Эдмонтон» и другие матчи
22 марта «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Монреаль» — с «Бостоном»
В ночь на 22 марта состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» (02.30 по московскому времени)
«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (03.00)
«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» (03.00)
«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» (04.30)
«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» (05.00)
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|21.03
|01:00
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Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
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Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
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Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
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Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
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