НХЛ, расписание и результаты матчей 22 марта: «Миннесота» — «Вегас», «Монреаль» — «Бостон», «Колорадо» — «Эдмонтон» и другие матчи

22 марта «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Монреаль» — с «Бостоном»