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Сегодня, 20:00

НХЛ, расписание и результаты матчей 22 марта: «Миннесота» — «Вегас», «Монреаль» — «Бостон», «Колорадо» — «Эдмонтон» и другие матчи

22 марта «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Монреаль» — с «Бостоном»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Миннесоты».
Фото USA Today Sports
В ночь на 22 марта состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава Сенаторз» (02.30 по московскому времени)

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (03.00)

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» (03.00)

«Колорадо Эвеланш» — «Эдмонтон Ойлерз» (04.30)

«Анахайм Дакс» — «Нэшвилл Предаторз» (05.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций /
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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