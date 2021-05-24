Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 25 мая

В ночь на 25 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.

«Питтсбург» — «Айлендерс». 02:00 мск.

Счет в серии: 2:2.

«Монреаль» — «Торонто». 02:00 мск.

Счет в серии: 1:1.

«Флорида» — «Тампа-Бэй». 03:00 мск.

Счет в серии: 1:3.

«Виннипег» — «Эдмонтон». 04:45 мск.

Счет в серии: 3:0.

«Вегас» — «Миннесота». 05:30 мск.

Счет в серии: 3:1.

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