Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 25 мая
23:00
В ночь на 25 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.
«Питтсбург» — «Айлендерс». 02:00 мск.
Счет в серии: 2:2.
«Монреаль» — «Торонто». 02:00 мск.
Счет в серии: 1:1.
«Флорида» — «Тампа-Бэй». 03:00 мск.
Счет в серии: 1:3.
«Виннипег» — «Эдмонтон». 04:45 мск.
Счет в серии: 3:0.
«Вегас» — «Миннесота». 05:30 мск.
Счет в серии: 3:1.
Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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