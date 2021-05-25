«Виннипег» победил «Эдмонтон» в четвертом матче серии и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Виннипег» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Эдмонтон» со счетом 4:3.
В составе «Джетс» дубль на счету Марк Шайфли, по шайбе забросили Мейсон Аплтон и Кайл Коннор, забивший в третьем овертайме. «Ойлерз» ответили точными бросками Коннора Макдэвида, Райана Нюджента-Хопкинса и Алекса Чиассона.
«Виннипег» победил в серии с «Эдмонтоном» со счетом 4-0 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем серии «Торонто» — «Монреаль» (2-1).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Виннипег» — «Эдмонтон» — 4:3 3ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Шайфли — 1 (бол., Уилер, Моррисси), 6:16 — 1:0. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Пулюярви), 7:33 — 1:1. Эпплтон — 1 (Моррисси, Лаури), 15:55 — 2:1. Нюджент-Хопкинс — 1 (Кассиан, Ларссон), 23:44 — 2:2. Чейссон — 1 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 36:37 — 2:3. Шайфли — 2 (Коннор, Уилер), 46:01 — 3:3. Коннор — 2 (Пионк), 106:52 — 4:3.
Вратари: Хеллибак — Смит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 43 (12+6+5+20) — 40 (5+12+6+17).
Наши: — - -.
25 мая. Виннипег. Bell MTS Place.
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