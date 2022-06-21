Впервые в истории «Колорадо» 4 хоккеиста команды набрали 20 очков в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Колорадо» установили рекорд клуба по результативности в плей-офф НХЛ.

Сегодня, 21 июня форвард «Эвеланш» Габриэль Ландескуг забросил шайбу в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» и набрал 20-е очко в этом плей-офф.

Впервые в истории «Колорадо» четыре хоккеиста команды набрали 20 или более очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Помимо Ландескуга, это удалось Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэйтану Маккиннону.

«Колорадо» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0.