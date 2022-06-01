Драйзайтль установил рекорд по длительности серии в Кубке Стэнли с несколькими ассистами

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо» (6:8, 0-1).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 26-летний немец установил рекорд по длительности серии в Кубке Стэнли с несколькими ассистами. Нападающий отдает две результативные передачи шестую встречу подряд. Всего в этих играх Драйзайтль отдал 17 передач.

Всего в текущем Кубке Стэнли Драйзайтль набрал 26 (7+19) очков в 12 матчах.

Вторая встреча в серии между «Колорадо» и «Эдмонтоном» состоится 3 июня и также пройдет в Денвере. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.