Жена хоккеиста Малкина: «У нас сын родился»

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в своем Telegram-канале опубликовала фотографию с сыном Никитой. Сегодня, 1 июня, ребенку исполняется шесть лет.

«У нас сын родился», — написала Кастерова.

В этом сезоне Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на счету нападающего 6 (3+3) очков в 7 встречах.