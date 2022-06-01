«Колорадо» повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за матч в Кубке Стэнли

«Колорадо» одержал победу над «Эдмонтоном» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счетом 8:6.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «Колорадо» повторил рекорд по количеству заброшенных шайб за игру в Кубке Стэнли.

Ранее «Эвеланш» забрасывали восемь шайб за матч в плей-офф НХЛ в сезоне-2001/02 против «Сан-Хосе» (8:2), а также в сезоне-1995/96 против «Флориды» (8:1).

Вторая встреча в серии между «Колорадо» и «Ойлерз» состоится 3 июня и также пройдет в Денвере. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.