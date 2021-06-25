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«Монреаль» впервые в истории получил трофей Кларенса Кэмпбелла

08:44
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«Монреаль» впервые получил трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции.

Хотя в этом сезоне клубы не делились на конференции, было принято решение вручить титулы победителям полуфиналов.

Напомним, сегодня «Монреаль» в шестом матче победил «Вегас» (3:2 ОТ) и выиграл полуфинальную серию со счетом 4-2.

Трофей Принца Уэльского вручается за победу в Восточной конференции. Его «Монреаль» выигрывал уже 25 раз.

При этом «Канадиенс» стали пятым клубом в истории (вместе с «Чикаго», «Айлендерс», «Филадельфия» и «Детройт»), выигравшим оба кубка.

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