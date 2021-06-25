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«Монреаль» в этом сезоне выиграл уже 5 матчей в овертаймах

08:40
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«Монреаль» обыграл «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли. Серия закончилась в пользу «Канадиенс» (4-2).

Таким образом, канадский клуб в этом плей-офф выиграл уже 5 матчей в овертаймах. Это 2-й показатель за один розыгрыш в истории клуба. В 1993 году «Монреаль» выиграл в овертаймах 10 матчей.

Тогда клуб взял свой последний на сегодня Кубок Стэнли. «Монреаль» впервые за 28 лет вышел в финал турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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