«Монреаль» стал восьмым клубом в НХЛ, который выиграл 4-й матч финала Кубка Стэнли при счете 0-3 в серии
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«Монреаль» выиграл четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).
«Канадиенс» стали восьмой командой в истории лиги, которой удалось перевести финальную серию в пятый матч, уступая в серии со счетом 0-3. Отметим, что единственный случай, когда команде удалось выиграть финал после поражения в первых трех матчах, был зафиксирован в 1942 году, тогда «Торонто» обыграл «Детройт».
The @CanadiensMTL's victory marked the eighth instance in NHL history in which a team won Game 4 in a #StanleyCup Final after dropping each of the first three contests.#NHLStats: https://t.co/YqUf4jntJx pic.twitter.com/3V3gVqOOt0— NHL Public Relations (@PR_NHL) July 6, 2021
Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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