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«Монреаль» стал восьмым клубом в НХЛ, который выиграл 4-й матч финала Кубка Стэнли при счете 0-3 в серии

06:47
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«Монреаль» выиграл четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Канадиенс» стали восьмой командой в истории лиги, которой удалось перевести финальную серию в пятый матч, уступая в серии со счетом 0-3. Отметим, что единственный случай, когда команде удалось выиграть финал после поражения в первых трех матчах, был зафиксирован в 1942 году, тогда «Торонто» обыграл «Детройт».

Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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