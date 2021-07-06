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«Монреаль» о шайбе Андерсона в овертайме: «Величайший момент года»

06:36
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«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

«Канадиенс» в Twitter прокомментировали победную шайбу Джоша Андерсона в овертайме: «Величайший момент года».

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 8 июля в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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