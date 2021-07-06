«Монреаль» о шайбе Андерсона в овертайме: «Величайший момент года»
06:36
«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.
«Канадиенс» в Twitter прокомментировали победную шайбу Джоша Андерсона в овертайме: «Величайший момент года».
Le plus gros moment de l'ann?e.— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 6, 2021
Biggest moment of the year.#GoHabsGo pic.twitter.com/SHWcL0Ed75
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 8 июля в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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