«Монреаль» о шайбе Андерсона в овертайме: «Величайший момент года»

«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 3:2.

«Канадиенс» в Twitter прокомментировали победную шайбу Джоша Андерсона в овертайме: «Величайший момент года».

Le plus gros moment de l'ann?e.



Biggest moment of the year.#GoHabsGo pic.twitter.com/SHWcL0Ed75 — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 6, 2021

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 8 июля в Тампе и начнется в 3:00 мск.