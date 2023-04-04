«Миннесота» вышла в плей-офф НХЛ
«Миннесота» обеспечила себе место в плей-офф НХЛ.
4 апреля команда уступила «Вегасу» (3:4 Б), но обеспечила себе место в Кубке Стэнли благодаря тому, что «Нэшвилл» проиграл «Далласу» со счетом 1:5.
«Уайлд» вышли в плей-офф НХЛ в 4-м сезоне подряд. В двух предыдущих розыгрышах Кубках Стэнли «Миннесота» выбывала в первом раунде, в 2020 году — в квалификационном раунде.
Команда на данный момент с 98 очками находится на пятой строчке в Западной конференции.
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1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
|4.04
|03:00
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Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|8 : 1
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