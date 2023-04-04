«Миннесота» вышла в плей-офф НХЛ

«Миннесота» обеспечила себе место в плей-офф НХЛ.

4 апреля команда уступила «Вегасу» (3:4 Б), но обеспечила себе место в Кубке Стэнли благодаря тому, что «Нэшвилл» проиграл «Далласу» со счетом 1:5.

«Уайлд» вышли в плей-офф НХЛ в 4-м сезоне подряд. В двух предыдущих розыгрышах Кубках Стэнли «Миннесота» выбывала в первом раунде, в 2020 году — в квалификационном раунде.

Команда на данный момент с 98 очками находится на пятой строчке в Западной конференции.