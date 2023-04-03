НХЛ, 4 апреля: «Вегас» — «Миннесота», «Даллас» — «Нэшвилл»

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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля. «Аризона» сыграет против «Сиэтла» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время начала — московское)

03.00. «Миннесота — «Вегас»

03.30. «Даллас» — «Нэшвилл»

05.00. «Сиэтл» — «Аризона»

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