НХЛ, 4 апреля: «Вегас» — «Миннесота», «Даллас» — «Нэшвилл»
Матчи регулярного чемпионата НХЛ 4 апреля. «Аризона» сыграет против «Сиэтла» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время начала — московское)
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25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
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