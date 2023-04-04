«Даллас» обыграл «Нэшвилл» и вышел в плей-офф НХЛ
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:1.
В составе «Старз» 4 (1+3) очка набрал Джейсон Робертсон.
Благодаря этой победе «Даллас» вышел в плей-офф. На данный момент он с 98 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Нэшвилл» с 84 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хинтц — 35 (Робертсон, Павелски), 4:21 — 1:0. Миллер — 5 (Факса, Гленденинг), 32:31 — 2:0. Павелски — 25 (бол., Хейсканен, Робертсон), 36:07 — 3:0. Робертсон — 43 (бол., Хейсканен, Бенн), 48:29 — 4:0. Сегин — 20 (Робертсон, Сутер), 54:23 — 5:0. Фут — 2, 55:10 — 5:1.
Вратари: Уэджвуд — Сарос.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 25 (10+6+9) — 27 (10+9+8).
Наши: Дадонов (14.51/2/-1) — Афанасьев (14.34/2/-1), Тренин (15.07/1/-2).
4 апреля. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
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|49
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|29
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|Айлендерс
|78
|39
|39
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|39
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|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
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|45
|31
|100
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|Тампа-Бэй
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|45
|32
|96
|4
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|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|77
|37
|40
|80
|7
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|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|42
|35
|98
|2
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|3
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|76
|38
|38
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22