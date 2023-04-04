«Вегас» по буллитам обыграл «Миннесоту», Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Миннесоту» со счетом 4:3.
В составе «Голден Найтс» форвард Павел Дорофеев оформил дубль и реализовал буллит.
После этого матча «Вегас» со 103 очками занимает первое место в Западной конференции, «Миннесота» с 98 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вегас» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Колесар — 8 (Хаттон, Блюгерс), 9:59 — 0:1. Духайм — 9 (Ривз, Девар), 23:36 — 1:1. Клингберг — 10 (бол., Болди, Зуккарелло), 33:57 — 2:1. Дорофеев — 6 (Смит, Карлссон), 36:34 — 2:2. Болди — 30 (Эрикссон Эк, Юханссон), 39:19 — 3:2. Дорофеев — 7 (Карлссон, Айкел), 59:25 — 3:3.
Победный буллит: Смит.
Вратари: Густавссон — Броссуа.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (12+11+8+2) — 26 (8+9+8+1).
Наши: — - Барбашев (17.22/0/0), Дорофеев (16.10/2/+2).
4 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19176 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|49
|27
|107
|2
|Нью-Джерси
|77
|48
|29
|104
|3
|Рейнджерс
|77
|45
|32
|101
|4
|Айлендерс
|78
|39
|39
|87
|5
|Питтсбург
|77
|38
|39
|86
|6
|Вашингтон
|77
|34
|43
|77
|7
|Филадельфия
|76
|29
|47
|71
|8
|Коламбус
|76
|24
|52
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|60
|17
|125
|2
|Торонто
|76
|45
|31
|100
|3
|Тампа-Бэй
|77
|45
|32
|96
|4
|Флорида
|77
|39
|38
|85
|5
|Баффало
|75
|37
|38
|81
|6
|Оттава
|77
|37
|40
|80
|7
|Детройт
|76
|34
|42
|77
|8
|Монреаль
|77
|30
|47
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|77
|44
|33
|98
|2
|Колорадо
|75
|45
|30
|96
|3
|Даллас
|76
|41
|35
|96
|4
|Виннипег
|77
|43
|34
|89
|5
|Нэшвилл
|75
|38
|37
|84
|6
|Сент-Луис
|77
|35
|42
|77
|7
|Аризона
|77
|27
|50
|67
|8
|Чикаго
|76
|24
|52
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|77
|48
|29
|103
|2
|Лос-Анджелес
|77
|45
|32
|100
|3
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|99
|4
|Сиэтл
|75
|41
|34
|90
|5
|Калгари
|77
|36
|41
|87
|6
|Ванкувер
|76
|34
|42
|75
|7
|Сан-Хосе
|76
|22
|54
|59
|8
|Анахайм
|77
|23
|54
|56
|4.04
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 4 Б
|4.04
|03:30
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|4.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|146
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|120
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|106
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|77
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|50
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Антти Раанта
Каролина
|24
|2.22