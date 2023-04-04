Дорофеев признан второй звездой матча с «Миннесотой»

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Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3 Б).

22-летний россиянин оформил дубль и реализовал буллит. Первой звездой признае форвард Райлли Смит, забивший победный буллит. Третья звезда — форвард «Уайлд» Мэтт Болди, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Дорофеев провел 13 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков.