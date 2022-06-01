Матч «Колорадо» — «Эдмонтон» стал десятым по результативности за всю историю Кубка Стэнли

«Колорадо» победил «Эдмонтон» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась со счетом 8:6 в пользу хозяев.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, прошедшая игра стала десятой по результативности за всю историю Кубка Стэнли.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Джей Ти Комфер (2), Натан Маккиннон, Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. У гостей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, Зак Хайман, Райан Маклауд, Коннор Макдэвид, Дерек Райан, Райан Ньюджет-Хопкинс.

Второй матч в серии состоится 3 июня. Встреча также пройдет в Денвере. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.