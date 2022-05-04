Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:51

Малкин вышел на единоличное девятое место по матчам в плей-офф с 2+ очками

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Для 35-летнего россиянина это 52-й матч с 2+ очками в матче плей-офф. По этому показателю он вышел на единоличное девятое место в истории НХЛ, обогнав Марио Лемье, Бретта Халла и Дуга Гилмора, у которых по 51 матчу.

На восьмой строчке расположился Жан Беливо, у которого 53 матча с 2+ очками. Лидирует Уэйн Гретцки со 108 матчами.

На счету Малкина 171 матч в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 176 (65+111) очков.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Московское «Динамо» избавится от Вадима Шипачева и других лидеров клуба за 1000 рублей. Что за бред?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин: «Я не волновался за Доминге. На тренировке ему сложно забить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
4.05 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
4.05 02:30
Флорида – Вашингтон
 2 : 4
4.05 04:30
Колорадо – Нэшвилл
 7 : 2
4.05 05:00
Калгари – Даллас
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 2
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 1 1
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости