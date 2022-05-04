Малкин вышел на единоличное девятое место по матчам в плей-офф с 2+ очками

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Для 35-летнего россиянина это 52-й матч с 2+ очками в матче плей-офф. По этому показателю он вышел на единоличное девятое место в истории НХЛ, обогнав Марио Лемье, Бретта Халла и Дуга Гилмора, у которых по 51 матчу.

На восьмой строчке расположился Жан Беливо, у которого 53 матча с 2+ очками. Лидирует Уэйн Гретцки со 108 матчами.

На счету Малкина 171 матч в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 176 (65+111) очков.