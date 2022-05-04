Малкин: «Я не волновался за Доминге. На тренировке ему сложно забить»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от игры вратаря Луи Доминге в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

«Я знаю, что Луи просто невероятен. Он большой и быстрый. Я не волновался за него. На тренировке ему сложно забить», — приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

30-летний канадец заменил Кейси Десмита в воротах на 30-й минуте овертайма. У Десмита подозрение на травму нижней части тела. Доминге отразил 17 бросков по воротам.