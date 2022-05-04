Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал заброшенную шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2).

«Все произошло очень быстро, в этой ситуации я хотел использовать свой лучший прием. Целился под блин, там было немного открыто. Шайба задела вратаря, но зашла в сетку. Так что хоккейный бог был на моей стороне, я благодарен за это», — приводит слова Кузнецова журналист Эндрю Гиллис.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вашингтона». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 2:30 (мск).