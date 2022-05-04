Малкин: «Сегодня «Питтсбург» заслужил победу над «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги стартового матча первой серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

«Мы знаем, что можем выиграть каждый матч, если будем играть правильно. Мы играем с умом, играем усердно. Думаю, сегодня мы заслужили победу», — приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

Малкин стал автором победной шайбы в овертайме и был признан первой звездой матча. Также 35-летний россиянин сравнялся с Яромиром Ягром по голам в плей-офф за «Питтсбург».

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Пингвинз». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 2:00 мск.