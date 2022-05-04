Малкин с 65 шайбами сравнялся с Ягром по голам в плей-офф за «Питтсбург»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Для 35-летнего россиянина это 65 заброшенная шайба в плей-офф за «Пингвинз». По этому показателю он сравнялся с Яромиром Ягром и делит с ним третью строчку. Лидирует по голам «Питтсбурга» в плей-офф Марио Лемье (76), на втором месте Сидни Кросби (69).

Всего на счету Малкина 176 матчей в плей-офф, в которых он набрал 176 (65+111) очков.